الخارجية السورية: اليوم تُكتب صفحة جديدة بتاريخ سوريا لتدشن عهدًا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم

أشارت وزارة الخارجية السورية، إلى أنّ "اليوم، تُكتب صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشّن عهدًا وميثاقًا وطنيًّا يجمع كلمة السّوريّين، يوحّدهم ولا يفرّقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة، ويتمتّع فيه الجميع بكافّة الحقوق والواجبات، بعيدًا عن الرّأي الواحد؛ وتكون المواطنة هي الأساس".
وأعلنت الوزارة في بيان، "أنّها وبعثاتها الدّبلوماسيّة في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة الأخوة المواطنين كافّة، وتسيير أمورهم، انطلاقًا من الأمانة الّتي تحملها في تمثيل الشّعب السّوري، وبأنّ الوطن يبقى هو الأسمى".
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