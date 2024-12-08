كشفت مصادر الأمن العام لقناة "الجديد"، "أنّنا حدّدنا شروطًا لدخول السّوريّين إلى لبنان جرّاء الأحداث الأخيرة، أمّا بالنّسبة إلى خروجهم فهو مُسهَّل، والمعابر الحدوديّة كافّة مقفلة ما عدا معبر المصنع الحدودي".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأمن العام لـ"الجديد": حدّدنا شروطًا لدخول السوريين إلى لبنان أمّا خروجهم فمُسهَّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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