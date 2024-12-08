تيمور جنبلاط: بعد 47 عامًا سقط السجن الكبير وانتصرت الحرية وشهداء لبنان وسوريا

لفت رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، إلى أنّ "بعد 47 عامًا، انتصرت الحرّيّة. سقط السّجن الكبير وانتصرت عذابات السّوريّين. سقطت رصاصات الغدر وانتصر كمال جنبلاط وشهداء لبنان وسوريا".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "اليوم، قال شعب سوريا كلمته، فلتكن لحظة بناء سوريا الحرّة الموحَّدة، سوريا الدّولة العادلة الدّيمقراطيّة لكلّ أبنائها. والأمل أن تتحقّق الحرّيّة لكلّ طالبيها".