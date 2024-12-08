بدأت مراسم الاحتفال بالقداس الإلهي الأوّل في كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد ترميمها. وكانت قد أعادت كاتدرائيّة نوتردام الّتي اجتاحها حريق كبير في العام 2019، فتح أبوابها أمس السّبت أمام الزوّار والمؤمنين، بعد أعمال ترميم ضخمة استمرّت خمس سنوات، ساهمت في تمويلها تبرعات غير مسبوقة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء مراسم الاحتفال بالقداس الإلهي الأول في كاتدرائية نوتردام في باريس بعد ترميمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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