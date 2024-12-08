شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: تماسك الجبهة الداخلية يجنب مصر ويلات ما يحدث فى دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بيانا أكدوا خلاله أن الأوضاع فى المنطقة، والتي كان آخرها تطور الأحداث فى سوريا، يدفعنا جميعا التكاتف خلف القيادة السياسية للمرور بمصر إلي بر الأمان، وتفويت أي فرصة لأعداء البلد للمحاولة بزج بمصر فى الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن جميع دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة وفي منتهي الخطورة، تسببت في إثارة الفوضى في دول الجوار فضلا عن تزيد سقوط الضحايا من المواطنين، وهو ما يؤكد أن المنطقة تمر بمرحلة من الويلات.

وأضاف مطر: لكي تتجنب مصر ويلات ما يحدث في المنطقة، على الجبهة الداخلية أن تتماسك ولا تلتفت إلي ما يثار من شائعات وأكاذيب تستهدف إثارة البلبلة، وبث الفوضى، وتقليب الحقائق بهدف زعزعة الاستقرار الذى تشهده مصر وسط منطقة كلها حروب وأزمات وكوارث لم تشهدها المنطقة من قبل، موضحا أن ما حدث في سوريا سوف ينعكس علي مصر والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن الأمور تسير من سيء إلي الأسوأ.