اخبار العالم

الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الأردن اليوم الأحد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية أنها تتابع الأوضاع المتسارعة في سوريا. و"يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا