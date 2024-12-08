الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الأردن اليوم الأحد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية أنها تتابع الأوضاع المتسارعة في سوريا. و"يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة".