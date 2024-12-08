شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من "ترامب" على سقوط نظام بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد "فرّ من بلاده" بعدما فقد دعم حليفته روسيا.

وأضاف عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، أن "الأسد رحل، وحاميته روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن".

تجنب الانخراط العسكري

وقبل سقوط النظام السوري قال ترامب، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب الانخراط عسكريًا في سوريا، وسط هجوم للمعارضة وصل إلى ضواحي العاصمة.





وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه ليست معركتنا"، وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يستحق الدعم الأمريكي للبقاء في السلطة.

سقوط بشار الأسد

أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

كما أعلنت "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق.

فيما أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، استعداه لتسليم المؤسسات الى أي "قيادة" يختارها الشعب السوري.