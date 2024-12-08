أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأنّ "الرّئيس السّوري بشار الأسد غادر دمشق عند منتصف اللّيل، وتوجّه إلى قاعدة روسيّة في سوريا، تمهيدًا للذّهاب إلى موسكو".
وكانت قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال- Wall Street Journal" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أمنيّين سوريّين، أنّ "الأسد غادر البلاد في السّاعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى وجهة غير معروفة"، مشيرةً إلى أنّ "مغادرة الأسد سوريا جاءت بعد توجّه زوجته وأبنائه إلى روسيا الأسبوع الماضي".
بدوره، أفاد موقع "فلايت رادار- Flight radar" لتتبّع الطّائرات، في وقت سابق اليوم، بأنّ "طائرةً سوريّةً يُشتبه في أنّها تقلّ الأسد، غادرت مطار دمشق الدولي، قبل دخول المعارضة المسلّحة"، مشيرًا إلى أنّ "الطّائرة حلّقت باتجاه الشّمال الغربي، ثمّ انعطفت قرب حمص واختفت".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"أكسيوس": الأسد غادر دمشق عند منتصف الليل وتوجه لقاعدة روسية بسوريا تمهيدا للذهاب إلى موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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