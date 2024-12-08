المعارضة السورية برسالة عبر التلفزيون الرسمي: تحرير دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد

أطلّت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التّلفزيون الرّسمي السّوري من داخل استوديو الأخبار، وتلا أحدهم بيانًا نسبه إلى "غرفة عمليّات فتح دمشق"، وهو فصيل من فصائل المعارضة السّوريّة، أعلن فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطّاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النّظام".

ودعا "المجاهدين والمواطنين إلى الحفاظ على جميع ممتلكات الدّولة السّوريّة الحرّة"، خاتمًا: "عاشت سوريا حرّة أبيّة لكلّ السّوريّين بجميع أطيافهم".

وهذا البيان هو الأوّل للمعارضة السّوريّة، منذ دخول الفصائل المسلّحة إلى دمشق، بعد سيطرتها على المدن السّوريّة الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الرّئيس السّوري بشار الأسد خارج البلاد.

وكانت الفصائل المسلّحة قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتّلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق اليوم.