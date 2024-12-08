توجّه قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الّذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشّرع بدلًا من لقبه العسكري، برسالة إلى "الثّوار الأحرار"، قائلًا: "تضرّعوا لله شاكرين على نصره الّذي أجراه بسواعدكم، وادخلوا دمشق سجدًا خافضي رؤوسكم متواضعين، لينوا لأهلكم وذويكم واحفظوا لهم الجناح، كونوا خير جند كما وصفكم رسول الله".
وأضاف: "الله في المؤسّسات العامّة وممتلكاتها، احفظوها واحموها فهي ملك للشّعب السّوري العظيم وأنتم حماته، ولنكمل معًا رسم لوحة النّصر لأعظم ثورة عرفها التّاريخ الحديث".
كانت هذه تفاصيل خبر الجولاني لمقاتلي المعارضة: احفظوا المؤسسات العامة فهي ملك للشعب السوري العظيم وأنتم حماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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