رئيس الحكومة السورية: لا معلومات لدي عن مكان الأسد ومتى غادر ووضعته بصورة ما يجري في اتصالنا الأخير

أعلن رئيس الحكومة السّوريّة، محمد غازي الجلالي، "أنّنا تواصلنا مع إدارة العمليّات العسكريّة، واتفقنا على أهميّة الحفاظ على المؤسّسات"، مشيرًا إلى أنّ "معظم الوزراء موجودون في دمشق، وأنّنا سنحاول إعادة 400 ألف موظّف لأعمالهم".

وكشف، في حديث لقناة "العربية"، أنّ "آخر تواصل لي مع الرّئيس السّوري بشار الأسد كان مساء أمس، ووضعته في صورة ما يجري، ولا معلومات لديّ عن مكانه ومتى غادر"، لافتًا إلى أنّ "الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التّطوّرات". وركّز على "أنّنا كنّا نتأمّل دائمًا أن تكون هناك تسوية، ورسالتنا للنّاس هي أنّ هناك مرحلةً جديدةً تبدأ في البلاد".