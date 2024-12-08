أعلن رئيس الحكومة السّوريّة، محمد غازي الجلالي، "أنّنا تواصلنا مع إدارة العمليّات العسكريّة، واتفقنا على أهميّة الحفاظ على المؤسّسات"، مشيرًا إلى أنّ "معظم الوزراء موجودون في دمشق، وأنّنا سنحاول إعادة 400 ألف موظّف لأعمالهم".
وكشف، في حديث لقناة "العربية"، أنّ "آخر تواصل لي مع الرّئيس السّوري بشار الأسد كان مساء أمس، ووضعته في صورة ما يجري، ولا معلومات لديّ عن مكانه ومتى غادر"، لافتًا إلى أنّ "الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التّطوّرات". وركّز على "أنّنا كنّا نتأمّل دائمًا أن تكون هناك تسوية، ورسالتنا للنّاس هي أنّ هناك مرحلةً جديدةً تبدأ في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة السورية: لا معلومات لدي عن مكان الأسد ومتى غادر ووضعته بصورة ما يجري في اتصالنا الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.