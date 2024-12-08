"العربية": عودة كثيفة للنازحين إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية

أفادت قناة "العربية"، بتسجيل "عودة كثيفة للنّازحين السّوريّين إلى سوريا، عبر الحدود اللّبنانيّة السّوريّة"، وكانت قد أشارت إلى أنّ "مئات السّيّارات تنتظر فتح معبر المصنع الحدودي، للعودة إلى سوريا".

وكانت قد أعلنت المديريّة العامّة للأمن العام، في 6 الحالي، أنّ "نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة الّتي استهدفت المعابر الحدوديّة البرّيّة، لاسيّما في الشّمال، قرّرت المديريّة إقفال هذه المعابر حتّى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة العابرين والوافدين. على أن يبقى معبر المصنع الحدودي متاحًا أمام حركة الدّخول والخروج، خصوصًا للرّعايا السّوريّين، وفقًا للإجراءات الاستثنائيّة الموقّتة والتّعليمات المعمّمة سابقًا".