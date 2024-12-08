الدفاع المدني: انتشال 4 شهداء في البسطة الفوقا واستمرار البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في الغبيري

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة بيروت:
- انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في منطقة البسطة الفوقا، واستمرار عمليّات رفع الأنقاض للعثور على مفقودة.
* ضاحية بيروت الجنوبية:
- البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى انهار في المريجة، جرّاء الغارات الإسرائيليّة السّابقة.
- استمرار عمليّات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في منطقة الغبيري.
* محافظة النبطية:
- انتشال جثمان شهيد من بلدة دير سريان، ونقله إلى مستشفى راغب حرب.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
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