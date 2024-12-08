الدفاع المدني: انتشال 4 شهداء في البسطة الفوقا واستمرار البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في الغبيري

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "المهمّات المنفّذة خلال الـ24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بيروت:

- انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض في منطقة البسطة الفوقا، واستمرار عمليّات رفع الأنقاض للعثور على مفقودة.

* ضاحية بيروت الجنوبية:

- البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى انهار في المريجة، جرّاء الغارات الإسرائيليّة السّابقة.

- استمرار عمليّات البحث عن مفقودة تحت الأنقاض في منطقة الغبيري.

* محافظة النبطية:

- انتشال جثمان شهيد من بلدة دير سريان، ونقله إلى مستشفى راغب حرب.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".