أكّد رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، في تصريح، أنّ "ما يحصل في سوريا يخصّ الشّعب السّوري، ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان، وأن يؤدّي لعودة سريعة للنّازحين السّوريّين إلى بلادهم، ولعلاقات إيجابيّة ومتوازنة مع لبنان تحفظ سيادة البلدين، دون تدخّل أي منهما بشؤون الآخر".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: ما يحصل بسوريا يخص شعبها ونأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي لعودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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