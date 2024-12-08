شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يعزز التمكين الاقتصادى للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا الى أن ذلك يسهم ايضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل التحديات الراهنة.

وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن القانون يأتي في اطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد، يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط فى مشروعات جماعية مما يعزز من تمكينهم اقتصاديا.

وثمن البدري ربط استمرار صرف الدعم بعدة شروط ابرزها استمرار التحاق الأطفال بالمدارس، مما بعزز من فرص هؤلاء الاطفال في الخصول على فرصهم التعليمية دون التسرب من التعليم، منوها أن تلك الشروط تعزز من أهداف الدولة في حوكمة الدعم ووصوله لمستحقيه

