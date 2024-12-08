ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال- Wall Street Journal" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤولين أمنيّين سوريّين، أنّ "الرّئيس السّوري بشار الأسد غادر البلاد في السّاعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى وجهة غير معروفة"، مشيرةً إلى أنّ "مغادرة الأسد سوريا جاءت بعد توجّه زوجته وأبنائه إلى روسيا الأسبوع الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر "WSJ": الأسد غادر سوريا إلى وجهة غير معروفة بعد توجُه زوجته وأبنائه إلى روسيا الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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