أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، في بيان، أنّ "الرّئيس السّوري جو بايدن وفريقه يراقبون الأحداث الاستثنائيّة في سوريا عن كثب، وهم على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميّين".

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن وفريقه يراقبون الأحداث الاستثنائية بسوريا وهم على اتصال مع الشركاء الإقليميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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