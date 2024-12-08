جنبلاط: تحية للشعب السوري بعد طول انتظار

وجّه الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح، تحيّةً إلى "الشّعب السّوري، بعد طول انتظار".

وكان قد أشار في تصريح أمس، إلى أنّ "أخيرًا، برزت معالم الحرّيّة في سوريا، بعد انتظار طويل".