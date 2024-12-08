شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى المؤتمر العام السادس والان مع تفاصيل الخبر

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الإيجابية فى المؤتمر العام السادس للصحفيين، مشددًا على أهمية توحيد جهود الجماعة الصحفية لدعم القضايا المهنية.

وأضاف خالد البلشى فى تصريحات له، أنه أجرى عددًا من الجولات للمؤسسات الصحفية، والتقى الزملاء في حوارات مفتوحة تناولت محاور المؤتمر وأهمية حضورهم الفاعل في أعماله.

وأعلنت الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عن تمديد فترة المشاركة في الاستبيان الخاص بأوضاع الصحافة والصحفيين حتى يوم الإثنين 9 ديسمبر، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا يوم السبت 7 ديسمبر 2024.

ويهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الصحفيين للمشاركة والإجابة على الاستبيان الذي يُعد أداة رئيسية لفهم أولوياتهم في قضايا المهنة وأزماتها، تمهيدًا لمناقشتها خلال فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.

وأشارت الأمانة إلى أنه نحو ألف صحفي قد استجابوا بالفعل للاستبيان خلال الأيام الماضية، حيث تُجرى معالجة النتائج بشكل فوري لاستخدامها في مناقشات المؤتمر.