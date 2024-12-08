الإمارات: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق ذوي الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، مشيرة إلى صعوبة التحديات التي يواجهونها أثناء الصراعات والتي تتعلق بسلامتهم وصحتهم ورفاهتهم، فضلاً عن الحواجز الكبيرة التي تحول دون الوصول إلى المساعدة الحيوية التي يحتاجون إليها.

وأعربت الإمارات، أمس، في بيان ألقته، ريم العامري، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أمام مجلس الأمن، عن قلقها العميق إزاء الأزمات الإنسانية الكارثية التي تتكشف في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن من بين الأكثر الفئات تضرراً، الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين تعترف بهم الإمارات باعتبارهم «أصحاب الهمم».

وقال البيان: «أصحاب الهمم ليسوا الأكثر تضرراً فحسب، بل يعانون أيضاً بشكل غير متناسب أثناء الصراع، حيث يواجه هؤلاء الأفراد تحديات فريدة، بما في ذلك المخاطر المتزايدة على سلامتهم وصحتهم ورفاهتهم.

وأكد البيان ضرورة أن تدمج استراتيجيات الاستجابة للصراعات اعتبارات النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، لاسيما وأن الأطفال ذوي الهمم، والذين هم بالفعل من بين الفئات الأكثر ضعفاً في وقت السلم، يواجهون مخاطر مضاعفة أثناء الصراع، بالإضافة إلى أن النساء والفتيات ذوات الهمم معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي المرتبط بالصراع.

كما طالب البيان بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، وضمان حصول كل شخص، بغض النظر عن ظروفه، على الدعم لاحتياجاته العاجلة والطويلة الأجل للتعافي، مشيراً في هذا الصدد إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، التي تدعم أسر فلسطينية تضم أشخاصاً من ذوي الهمم ومصابين في الحرب الجارية.

ودعا البيان إلى أهمية إشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الهمم في عمليات صنع القرار، وخاصة في سياقات الصراع، حيث شكلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم تحولاً كبيراً، حيث ضمنت سماع أصواتهم.

ولفت البيان إلى أنه بعد 18 عاماً من صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الهمم، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان حصول الأشخاص هذه الفئة على نفس الحماية التي يحصل عليها الآخرون وقدرتهم على المساهمة بشكل هادف في عمليات السلام التي تساعدها الأمم المتحدة.