"النشرة": غارات إسرائيلية فجرًا على الحدود اللبنانية السورية من معبر جوسي وصولًا لريف القصير

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "مع دخول ساعات الصّباح الأولى، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، من معبر جوسي وصولًا إلى ريف القصير الحدودي، وسط معلومات عن سقوط ضحايا وإصابات".

وأشار إلى أنّ "ليلًا، نفّذ الجيش اللبناني انتشارًا واسعًا على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، من القاع إلى القصر، حفاظًا على الحدود".