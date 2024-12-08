أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع، بأنّ "مع دخول ساعات الصّباح الأولى، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، من معبر جوسي وصولًا إلى ريف القصير الحدودي، وسط معلومات عن سقوط ضحايا وإصابات".
وأشار إلى أنّ "ليلًا، نفّذ الجيش اللبناني انتشارًا واسعًا على الحدود اللّبنانيّة السّوريّة، من القاع إلى القصر، حفاظًا على الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية فجرًا على الحدود اللبنانية السورية من معبر جوسي وصولًا لريف القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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