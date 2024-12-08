"فلايت رادار": طائرة سورية يُشتبه بأنها تقل الأسد غادرت مطار دمشق ثم انعطفت قرب حمص واختفت

أفاد موقع "فلايت رادار- Flight radar" لتتبّع الطّائرات، بأنّ "طائرةً سوريّةً يُشتبه في أنّها تقلّ الرّئيس السّوري بشار الأسد، غادرت مطار دمشق الدولي، قبل دخول المعارضة المسلّحة"، مشيرًا إلى أنّ "الطّائرة حلّقت باتجاه الشّمال الغربي، ثمّ انعطفت قرب حمص واختفت".
بدوره، ذكر برنامج الاستخبارات مفتوحة المصدر "OSINT defender"، أنّ "شائعات تفيد بأنّ الطّائرة IL-76 الّتي تقلّ الأسد، إمّا تحطّمت أو قامت بهبوط اضطراري غرب حمص، بعد إقلاعها في وقت سابق من مطار دمشق الدولي"، موضحًا أنّ "الطّائرة هبطت على ارتفاع 1600 قدم، قبل أن تختفي من شاشات الرّادار".
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