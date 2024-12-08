الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل، صاروخًا أُطلق من ​اليمن​، حيث تمّ الاعتراض قبل اختراقه المجال الجوّي الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّ "حسب السّياسة المتّبعة، لم يتمّ تفعيل إنذارات".

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