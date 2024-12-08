إدارة العمليات العسكرية في سوريا: قواتنا بدأت دخول مدينة ديرالزور

أعلن القيادي في غرفة عمليّات "إدارة العمليّات العسكريّة" في سوريا المقدّم حسن عبد الغني، أنّ "قوّاتنا بدأت دخول مدينة ديرالزور"، مشيرًا إلى أنّ "المئات من عناصر النّظام السّوري قاموا بتسليم أنفسهم لقوّاتنا في المدينة".

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