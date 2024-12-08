الجولاني للقوات العسكرية في دمشق: يُمنع الاقتراب من المؤسسات العامة حتى تسلمها رسميًا

أكّد قائد "هيئة تحرير الشام"، ​أبو محمد الجولاني​، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع بدلًا من لقبه العسكري، في بيان موجّه إلى "القوّات العسكريّة كافّة في مدينة ​دمشق​"، أنّه "يُمنع منعًا باتًّا الاقتراب من المؤسّسات العامّة، الّتي ستظلّ تحت إشراف رئيس الوزراء السّابق، حتّى يتمّ تسليمها رسميًّا، كما يُمنع إطلاق الرّصاص في الهواء".

وكانت قد أعلنت الفصائل السّوريّة المسلّحة، في وقت سابق اليوم، أنّ "مدينة دمشق حرّة من الرّئيس السّوري بشار الأسد"، مشيرةً إلى أنّ "بعد 50 عامًا من القهر تحت حكم البعث، و13 عامًا من الإجرام والطّغيان والتّهجير، وبعد كفاح ونضال طويل ومواجهة أشكال قوى الاحتلال كافّة، نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة، وبداية عهد جديد لسوريا".