الدفاع الروسية: تدمير 46 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 46 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، 17 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 12 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، 6 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 7 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة أستراخان".