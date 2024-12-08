شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف على أبرز المبادرات والأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فى مصر بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويجمع التحالف عددًا من المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تعمل في مجالات متنوعة لخدمة المجتمع.

وتتمثل أبرز أهداف التحالف في:

1. مكافحة الفقر: إطلاق مشروعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير مساعدات مالية، سلع غذائية، والاحتياجات الأساسية.

2. التعليم: دعم مشروعات تطوير التعليم وتوفير المنح الدراسية للطلاب من الفئات الأقل دخلًا.

3. الرعاية الصحية: تنفيذ حملات طبية مجانية لعلاج المرضى في المناطق النائية.

4. التنمية الاقتصادية: تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض ميسرة وبرامج تدريبية.

5. المساعدات الإنسانية: توزيع المواد الغذائية على الأسر الفقيرة في المناطق المختلفة بمناسبة شهر رمضان والمناسبات الوطنية.

6. الأنشطة الصحية: تنظيم قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني في الأماكن التي تفتقر إلى الخدمات الصحية.

7. التعليم والتدريب: إقامة دورات تدريبية لتحسين المهارات الحرفية والمهنية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

8. المشاركة المجتمعية: التحالف يعمل أيضًا على تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين في حملات التوعية والأنشطة التطوعية لتوسيع نطاق المساعدات وتحقيق نتائج ملموسة في كل المحافظات.

وتستفيد من هذه الأنشطة العديد من الفئات الاجتماعية مثل الأطفال الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأسر الفقيرة، والشباب الباحثين عن فرص عمل.