الجيش السوري: شعبنا يواجه حربًا إعلامية وإرهابية هدفها زعزعة أمن الوطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت، إن الشعب السوري يواجه منذ عدة أيام حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت: لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر المقاطع المصورة المضللة والأنباء الكاذبة بشأن ما يجري في سوريا.

وتابعت: نواصل تنفيذ العمليات النوعية ضد تجمعات الإرهابيين على اتجاهات أرياف حماة وحمص ودرعا الشمالي.

وواصلت: نعزز خطوط انتشار قواتنا في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها.

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