شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 11 ناشطًا في ألمانيا احتلوا جزءًا من غابة.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

انتهاكات لقانون حظر ارتداء أقنعة

مغادرة الغابة طواعية

اعتقال ناشطين

الدمام - شريف احمد - أخلت الشرطة الألمانية جزءًا من غابة بمدينة فرايبورج بولاية بادن فورتمبرج حيث ستخصص هذا الجزء ليكون منطقة بناء مستقبلًا.وكان نشطاء احتلوا الموقع لمنع قطع الأشجار، وبحسب ما أفادت به الشرطة، اعتقل 11 شخصا بشكل مؤقت.ووصف متحدث باسم الشرطة العملية بأنها لا تنطوي على أية مشاكل، فيما أوضحت الشرطة أن الرجال والنساء المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها انتهاكات لقانون حظر ارتداء أقنعة، وقانون التجمعات، وقرار إداري عام أصدرته سلطات المدينة.ولم يتضح بعد كم من الوقت ستستمر العملية في المساء، وأشارت الشرطة إلى أن أعمال قطع الأشجار تمت إلى حد كبير، وأكدت متحدثة باسم المدينة أنه لن تنفذ المزيد من أعمال قطع الأشجار غدا الأحد، بينما ستستأنف هذه الأعمال بعد غد الاثنين.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة سترافق هذه الأعمال مجددًا، ومنذ صباح اليوم، شارك العديد من عناصر الشرطة في هذه العملية.ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد النشطاء المتبقين في هذا الجزء من الغابة، فيما قال متحدث باسم الشرطة: "زملاؤنا في فريق مكافحة النزاعات يعملون بلا كلل للتواصل مع الأفراد وإقناعهم بمغادرة الغابة طواعية"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من النشطاء غادروا المكان طواعية.وكانت سلطات المدينة أغلقت جزءًا من الغابة بقرار إداري عام اعتبارًا من اليوم السبت. وقطع الأشجار الأولى لتمهيد الطريق لبناء حي جديد يحمل اسم "ديتنباخ".وتتضمن الأعمال مد خطوط إمداد وإنشاء خط حديدي. وكانت قضية قطع الأشجار شهدت نزاعًا قانونيًا طويلًا بين نشطاء البيئة والسلطات المحلية.وأُعلن في وقت سابق أن السلطات الألمانية، اعتقلت بشكل مؤقت ستة ناشطين كانوا يحتلون جزءًا من الغابة، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة أن أسباب الاعتقالات مختلفة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.وكانت الشرطة تطالب الناشطين منذ الصباح بمغادرة الغابة، وقُطعت أولى الأشجار في جزء من غابة لانجماتن بهدف إنشاء الحي الجديد.وكان الناشطون احتلوا الغابة في محاولة لمنع قطع الأشجار، فيما لم تتمكن الشرطة من تحديد العدد الدقيق للناشطين الموجودين هناك.ومن المقرر أن يقطن 16 ألف شخص الحي الجديد مستقبلًا، إذ يتسم المشروع بطابع نموذجي بالنسبة للمدينة.