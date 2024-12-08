اخبار العالم

القبض على 11 ناشطًا في ألمانيا احتلوا جزءًا من غابة.. ما القصة؟

0 نشر
د ب أ - فرايبورج 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 11 ناشطًا في ألمانيا احتلوا جزءًا من غابة.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخلت الشرطة الألمانية جزءًا من غابة بمدينة فرايبورج بولاية بادن فورتمبرج حيث ستخصص هذا الجزء ليكون منطقة بناء مستقبلًا.
وكان نشطاء احتلوا الموقع لمنع قطع الأشجار، وبحسب ما أفادت به الشرطة، اعتقل 11 شخصا بشكل مؤقت.

انتهاكات لقانون حظر ارتداء أقنعة

ووصف متحدث باسم الشرطة العملية بأنها لا تنطوي على أية مشاكل، فيما أوضحت الشرطة أن الرجال والنساء المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها انتهاكات لقانون حظر ارتداء أقنعة، وقانون التجمعات، وقرار إداري عام أصدرته سلطات المدينة.
ولم يتضح بعد كم من الوقت ستستمر العملية في المساء، وأشارت الشرطة إلى أن أعمال قطع الأشجار تمت إلى حد كبير، وأكدت متحدثة باسم المدينة أنه لن تنفذ المزيد من أعمال قطع الأشجار غدا الأحد، بينما ستستأنف هذه الأعمال بعد غد الاثنين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة سترافق هذه الأعمال مجددًا، ومنذ صباح اليوم، شارك العديد من عناصر الشرطة في هذه العملية.
شرطة ألمانيا - موقع tagesschau

مغادرة الغابة طواعية

ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد النشطاء المتبقين في هذا الجزء من الغابة، فيما قال متحدث باسم الشرطة: "زملاؤنا في فريق مكافحة النزاعات يعملون بلا كلل للتواصل مع الأفراد وإقناعهم بمغادرة الغابة طواعية"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من النشطاء غادروا المكان طواعية.
وكانت سلطات المدينة أغلقت جزءًا من الغابة بقرار إداري عام اعتبارًا من اليوم السبت. وقطع الأشجار الأولى لتمهيد الطريق لبناء حي جديد يحمل اسم "ديتنباخ".
وتتضمن الأعمال مد خطوط إمداد وإنشاء خط حديدي. وكانت قضية قطع الأشجار شهدت نزاعًا قانونيًا طويلًا بين نشطاء البيئة والسلطات المحلية.
غابات ألمانيا - موقع tagesschau

اعتقال ناشطين

وأُعلن في وقت سابق أن السلطات الألمانية، اعتقلت بشكل مؤقت ستة ناشطين كانوا يحتلون جزءًا من الغابة، فيما أوضح متحدث باسم الشرطة أن أسباب الاعتقالات مختلفة، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وكانت الشرطة تطالب الناشطين منذ الصباح بمغادرة الغابة، وقُطعت أولى الأشجار في جزء من غابة لانجماتن بهدف إنشاء الحي الجديد.
الغابات في ألمانيا - موقع tagesschau

وكان الناشطون احتلوا الغابة في محاولة لمنع قطع الأشجار، فيما لم تتمكن الشرطة من تحديد العدد الدقيق للناشطين الموجودين هناك.
ومن المقرر أن يقطن 16 ألف شخص الحي الجديد مستقبلًا، إذ يتسم المشروع بطابع نموذجي بالنسبة للمدينة.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا