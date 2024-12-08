إذاعة "شام إف إم": إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات

ذكرت إذاعة "شام إف إم" السّوريّة المقرّبة من الحكومة، أنّه تمّ إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظّفين، وتوقّف جميع الرّحلات.

وكانت قد أعلنت الفصائل السّوريّة المسلّحة، البدء بدخول العاصمة السّوريّة دمشق.

وقد أكّدت في وقت سابق، أنّ عمليّاتها مستمرّة للسّيطرة على ريف دمشق بالكامل، مشيرةً إلى "أنّنا استطعنا تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة، هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص".