المرصد السوري: انسحاب عناصر قوات النظام من مطار دمشق بعد مغادرة طائرة يُرجح أنها تحمل الأسد

أفادت مصادر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"صدور أوامر لعناصر وضبّاط قوّات النّظام السّوري بالانسحاب من مطار دمشق الدولي، حيث تمّ الانسحاب عقب مغادرة طائرة خاصّة من المطار مساء السّبت، يُرجّح أنّها تحمل الرّئيس السّوري بشار الأسد".
وأشارت إلى أنّ "المئات من عناصر قوّات النّظام في العاصمة دمشق شوهدوا يَخلعون ملابسهم العسكريّة ويرتدون ملابس مدنيّة، وقيل لهم أنتم مسرّحون، فقد سقط النّظام في سوريا".
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