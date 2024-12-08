أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، إلى أنّ "الاستخبارات الأميركية تعتقد أنّ قدرة الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين على إبقاء الرّئيس السّوري بشار الأسد في السّلطة، قَلّت لانشغاله بحرب أوكرانيا".
ولفتت نقلًا عن مساعدين للّرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنّه "ليست لواشنطن نيّة للتّدخّل للتّأثير على نتائج الحرب، سواء لدعم المعارضة أو الأسد". ونقلت عن مسؤولين أميركيّين، تأكيدهم وجود "قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائيّة، كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق". وأوضحوا أنّ "الاستخبارات الأميركيّة تراقب عن كثب مواقع تخزين الأسلحة الكيميائيّة في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائية كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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