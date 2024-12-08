"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائية كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، إلى أنّ "الاستخبارات الأميركية تعتقد أنّ قدرة الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين على إبقاء الرّئيس السّوري بشار الأسد في السّلطة، قَلّت لانشغاله بحرب أوكرانيا".

ولفتت نقلًا عن مساعدين للّرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنّه "ليست لواشنطن نيّة للتّدخّل للتّأثير على نتائج الحرب، سواء لدعم المعارضة أو الأسد". ونقلت عن مسؤولين أميركيّين، تأكيدهم وجود "قلق من استخدام الأسد أسلحة كيميائيّة، كمحاولة أخيرة لمنع المعارضة من أخذ دمشق". وأوضحوا أنّ "الاستخبارات الأميركيّة تراقب عن كثب مواقع تخزين الأسلحة الكيميائيّة في سوريا".