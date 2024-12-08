الفصائل السورية المسلحة أعلنت السيطرة على مدينة دمشق وهروب الأسد

أعلنت الفصائل السّوريّة المسلّحة "السّيطرة على مدينة دمشق"، زاعمةً أنّ "الرّئيس السّوري بشار الأسد هرب".
وأكّدت أنّ "هذه اللّحظة الّتي طالما انتظرها المهجّرون والأسرى، لحظة العودة إلى الدّيار ولحظة الحرّيّة بعد عقود من القهر والمعاناة"، مشيرةً إلى أنّ "بعد 50 عامًا من القهر تحت حكم البعث، و13 عامًا من الإجرام والطّغيان والتّهجير، وبعد كفاح ونضال طويل ومواجه أشكال قوى الاحتلال كافّة، نعلن اليوم نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".
ولفتت إلى أنّ "في سوريا الجديدة حيث يتعايش الجميع بسلام ويسود العدل ويقام الحق، حيث يعزّ فيها كلّ سوري وتُصان كرامته، نطوي صفحة الماضي المظلم، ونفتح أفقً جديدًا للمستقبل".
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