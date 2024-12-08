شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخدرات بنصف مليون يورو مخبأة داخل أشجار في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

مخدرات الماريجوانا والحشيش

إخفاء شحنات المخدرات

الدمام - شريف احمد - عثر ضباط الجمارك الألمان في مطار كولونيا/بون غرب البلاد على كميات من الماريجوانا والحشيش، تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف يورو (530 ألف دولار أمريكي).وأوضحوا أنها كانت مخبأة داخل أشجار صغيرة خاصة بعيد الميلاد وألعاب.واكتشفت المخدرات، التي بلغ وزنها نحو 19 كيلوجراما من الماريجوانا وحوالي 6 كيلوجرامات من الحشيش، في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.وجاء في تقرير سلطات الجمارك: "يحاول المهربون باستمرار إخفاء شحنات المخدرات بكميات كبيرة داخل طرود عيد الميلاد".وأشار التقرير إلى إعدام المخدرات التي ضُبطت في ثماني شحنات منفصلة.