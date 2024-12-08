«التعاون الخليجي» يؤكد ضرورة وصول المساعدات لغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - الدوحة (الاتحاد)

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة بذل الجهود المشتركة، لضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، نائب المدير التنفيذي ورئيس العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، وذلك على هامش أعمال النسخة الـ 22 لمنتدى الدوحة.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة واستعراض سبل التعاون بين مجلس التعاون والبرنامج الغذائي العالمي، وبحث الجهود المبذولة في توفير المساعدات الغذائية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات المتضررة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصةً في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأعرب معالي الأمين العام عن دعم دول المجلس لكافة الجهود الإنسانية والإغاثية في العالم أجمع، مؤكداً على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 بضرورة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مشيداً بالجهود الأخرى التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في كل من اليمن والسودان، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية في هاتين الدولتين.