"النشرة": إشكال في منطقة المصنع أدى إلى جرح شخصين

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن إشكال في منطقة المصنع ادى إلى جرح شخصين احدهما في حالة حرجة. وأضاف "عمل عناصر الدفاع المدني على نقلهما إلى مستشفى البقاع للمعالجة".

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