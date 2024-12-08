مصادر "الأنباء": مجموعة مرشحين للرئاسة يحظون بالقبول من مرجعيات عدة وبري مصر على جلسة الانتخاب

تحدث مسؤول سياسي سابق رفيع لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن "بورصة" أسماء لمرشحين للرئاسة اللبنانية يحظون بالقبول من مرجعيات عدة بينها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، إلى جانب عدد من المستقلين الذين انضووا في كتل غير ثابتة.

وأشار إلى "توافق أشبه بالتقاطع بين هذه الكتل على اسم شخصية مسيحية أمنية وديبلوماسية سابقة، مع رفض لها من قبل كتلة القوات اللبنانية". وتوقع انتقال "القوات" بعد الانتخاب إلى صفوف المعارضة.

إلا ان المسؤول السياسي لم يسقط تأثر الانتخابات الرئاسية بما يحصل الآن في سورية، "وخصوصا في حال تحرك الخلايا النائمة في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية، وعودة تنظيم "داعش" تاليا إلى الواجهة. وعندها تصبح الحاجة إلى مرشح آخر في الخدمة العسكرية الحالية، ليتولى محاربة الإرهاب، وتنظيف المناطق اللبنانية منه، وتكرار ما قام به في 2017".

ورأى المسؤول السياسي "ان البلاد تتأرجح على خيارات رئاسية باتت مرتبطة بالتطورات الإقليمية، أكثر من الأزمة الاقتصادية - المالية الخانقة التي تمر بها اعتبارا من نهاية 2019".

في السياق، قال مصدر نيابي لـ"الأنباء" إن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصر على عقد جلسة الانتخاب، ويرفض أي محاولات للاستمهال، ويعمل على أن تكون جلسة التاسع من يناير هي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولا مكان عنده للتباطؤ أو الاستمهال الذي لم يعد خيارا مقبولا، لأن البلاد لا تحتمل استمرار الفراغ الذي يلقي بظلاله الثقيلة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وإصراره على عقد الجلسة لا رجعة عنه".