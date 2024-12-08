"النشرة": الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في الخيام

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن سماع صوت في معظم بلدات الجنوب اللبناني ناتج عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير في مدينة الخيام.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.