الفصائل السورية المسلحة: عملياتنا مستمرة للسيطرة على ريف دمشق بالكامل

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، أن عملياتها مستمرة للسيطرة على ريف دمشق بالكامل، مضيفة "عيوننا ترقب العاصمة دمشق".

وذكرت "أننا استطعنا تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص".

وكانت قد أعلنت الفصائل السورية المسلحة، عن سيطرتها على مدينة حمص بشكل كامل.

في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز عن مصدر بالجيش السوري، بأن "قافلة كبيرة للجيش تنسحب من حمص وتصل إلى جسر القصير جنوبي المدينة".

كما نقلت عن ضابط سوري رفيع، بأن "قادة الجيش والأمن غادروا بمروحيات من قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص إلى الساحل".