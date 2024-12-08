"LBCI": انهيار أحد المباني في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت قناة "LBCI" عن انهيار أحد المباني في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويأتي ذلك جراء الغارات الإسرائيلية السابقة التي استهدفت المنطقة قبل وقف إطلاق النار في لبنان.

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