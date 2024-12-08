الفصائل السورية المسلحة أعلنت السيطرة على مدينة حمص بالكامل

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، عن سيطرتها على مدينة حمص بشكل كامل.

في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز عن مصدر بالجيش السوري، بأن "قافلة كبيرة للجيش تنسحب من حمص وتصل إلى جسر القصير جنوبي المدينة".

كما نقلت عن ضابط سوري رفيع، بأن "قادة الجيش والأمن غادروا بمروحيات من قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص إلى الساحل".