ترامب التقى الأمير وليام في باريس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأمير ويلز لـ"أدائه الرائع" بعد أن تبادلا التحية الحارة في باريس مساء السبت.

وحل الأمير وليام محل والده الملك تشارلز الثالث بالانضمام إلى زعماء العالم في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد خمس سنوات من تدميرها بالحريق.

وكان حضور ولي العهد البريطاني، بناء على طلب الحكومة، التي تأمل أن يساعد لقاء بين الأمير والسيد ترامب في تشكيل منصة لعلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

واستُقبل الأمير والرئيس المنتخب لأول مرة في الحفل داخل نوتردام، عندما ربت السيد ترامب على كتف وليام قبل أن يتصافحا.

وبعد الحفل، توجه الأمير وليام وترامب إلى مقر إقامة السفير البريطاني لعقد اجتماع لمدة 40 دقيقة، حيث شوهد الأمير واقفًا في الردهة عندما وصل السيد ترامب.

كان الحفل جميلا

وعند التحية مرة أخرى، التفت السيد ترامب إلى الصحفيين وعبر عن اعجابه بالامير، وسأل الأمير وليام الرئيس المنتخب عما إذا كان قد قام بالإحماء بعد الحدث، فأجاب ترامب بأنه فعل ذلك وأن "الحفل كان جميلاً".

وقف الرجلان بجانب بعضهما البعض، في مواجهة الصحفيين، وقال ترامب "مرحباً بالجميع" قبل أن يشير بإبهامه إلى الأمير وليام ويليام ويضيف: "إنه يقوم بعمل رائع".

وكان الأمير وليام آخر مرة بالرجل البالغ من العمر 78 عامًا في عام 2019 عندما قام الرئيس آنذاك بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة.

خلال الحدث في باريس، تحدث الأمير أيضًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، بالإضافة إلى السيدة الأولى الأمريكية المنتهية ولايتها جيل بايدن.

وكانت زيارته الرسمية الأخيرة إلى باريس في عام 2017 عندما سافر مع زوجته كيت في رحلة لمدة يومين في أعقاب نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.