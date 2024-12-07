نيويورك تايمز عن مسؤول بالأمم المتحدة: نعمل على تقليص وجودنا في #سوريا وسحب الموظفين غير الأساسيين

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بالأمم المتحدة، قوله "إننا نعمل على تقليص وجودنا في سوريا وسحب الموظفين غير الأساسيين"، وذلك مع استمرار هجوم الفصائل المسلحة السورية.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أننا نساعد الأمم المتحدة حاليا في صد هجوم مسلحين بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان".

وقال: "ننتشر بقوات معززة في جبهة مرتفعات الجولان وسنواصل العمل لحماية إسرائيل ومواطنيها".