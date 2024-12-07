الجيش السوري: نعزز خطوط انتشارنا في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

أوضحت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، في بيان، أنه "يواجه شعبنا منذ عدة أيام ولا سيما منذ صباح اليوم حربا إعلامية وإرهابية ممنهجة هدفها زعزعة أمن الوطن والمواطنين ونشر الفوضى والذعر بما يخدم الأجندة العدوانية"، وذلك مع استمرار هجوم الفصائل المسلحة.
وقالت إنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".
وشدد الجيش السوري على أن "جيشنا الباسل يواصل تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي مكبداً الإرهابيين مئات القتلى والجرحى وعشرات الآليات والعربات والعديد من المقرات والمستودعات والأسلحة والذخائر".
وأعلن أنه "تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعاً لوقوع أي حوادث نتيجة لتلك الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق".
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