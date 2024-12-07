مصادر للجزيرة: اجتماع في الدوحة بشأن سوريا يضم قطر ومصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا

أفادت مصادر تركية وإيرانية قناة الجزيرة، عن اجتماع في الدوحة بشأن سوريا سوف يضم قطر ومصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا. وسبق وعلمت "النشرة" ان مشروع اتفاق روسي - إيراني - تركي سيجري تنفيذه لوقف الحرب في سوريا ويقوم على اساس الحل السياسي ووحدة سوريا. ويتوقع ان تتوقف الحرب خلال ساعات، لتشرف الدول الثلاث على تنفيذ الاتفاق. وعلمت "النشرة" ان مشروع وقف الحرب السورية الذي أشرفت على وضعه كل من تركيا و روسيا وايران يقوم على اساس: بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه ووحدة البلاد، على ان تحصل تعديلات دستورية وحكومة شراكة سياسية وانتخابات بعد عام. ويُنتظر ان يبدأ تنفيذ الاتفاق قريبا جدا.

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