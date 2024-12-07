إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس عند مخيم الفوار جنوب الضفة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جندي بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس عند مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية. ويأتي ذلك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية من قبل المستوطنين والجيش ضد الفلسطينيين بالضفة، في ظل مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة.

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