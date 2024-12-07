هيئة البث الإسرائيلية: اجتماع مجلس الوزراء المصغر الليلة سيبحث تطورات سوريا ولن يناقش صفقة الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، بأن "اجتماع مجلس الوزراء المصغر الليلة سيبحث تطورات سوريا ولن يناقش صفقة الأسرى" الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة.

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أننا نساعد الأمم المتحدة حاليا في صد هجوم مسلحين بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان".

وقال: "ننتشر بقوات معززة في جبهة مرتفعات الجولان وسنواصل العمل لحماية إسرائيل ومواطنيها".

وكانت قد زعمت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن "إسرائيل تستعد لانهيار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وتسجل هروبا جماعيا لجنوده".

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، قولها "إننا لا نلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله".