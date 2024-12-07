“النشرة": مشروع وقف الحرب السورية ينتظر بت تفاصيل عالقة قبل البدء بالتنفيذ

علمت "النشرة" ان المشروع الذي رعته الدول الثلاث ايران وتركيا وروسيا، لوقف الحرب السورية، ينتظر بت تفاصيل تتعلق بأمور تنفيذية لم تُبت بشكل نهائي بعد. مما يبقي مسار التنفيذ خاضعاً للأخذ والرد من قبل دمشق والعواصم الثلاث.

في وقت سابق، علمت "النشرة" أن مشروع وقف الحرب السورية الذي أشرفت على وضعه كل من تركيا و روسيا وايران يقوم على اساس: بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه ووحدة البلاد، على ان تحصل تعديلات دستورية وحكومة شراكة سياسية وانتخابات بعد عام.

ويُنتظر ان يبدأ تنفيذ الاتفاق قريبا جدا.

كما علمت "النشرة" ان مشروع اتفاق روسي - إيراني - تركي سيجري تنفيذه لوقف الحرب في سوريا ويقوم على اساس الحل السياسي ووحدة سوريا.

ويتوقع ان تتوقف الحرب خلال ساعات، لتشرف الدول الثلاث على تنفيذ الاتفاق.