بدء اجتماع ثلاثي بين ترامب وزيلينسكي وماكرون في باريس

بدأ اجتماع ثلاثي بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فواوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويا ماكرون في باريس.

وكان قد أعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجمع في باريس نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في أول لقاء مباشر بينهما منذ انتخاب الأخير.

وسينضم زيلينسكي قرابة الساعة 16,30 في توقيت غرينيتش الى ماكرون وترامب اللذين يعقدان الآن اجتماعا ثنائيا في قصر الاليزيه.

واعتبر ترامب أن "العالم ينقاد الى شيء من الجنون" وذلك في مستهل لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، في أول زيارة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات.

وأشاد بـ"العلاقات الممتازة" مع الرئيس الفرنسي.

واعتبر ماكرون أن الترحيب بترامب مجددا في باريس لمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نودتردام هو "شرف عظيم للشعب الفرنسي".