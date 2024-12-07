وزير الداخلية السوري: هناك طوق أمني قوي جدا على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره

تفقد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون عمل الوحدات الشرطية في مدينة دمشق.

وقال إن "هناك طوقًا أمنيًا قويًا جدًا على أطراف العاصمة دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره".

وأشار وزير الداخلية السوري إلى أنه "لا تستمعوا للشائعات وكل المؤسسات تقوم بعملها على ما يرام".

وسبق وأعلنت الفصائل المسلحة السورية أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق دمشق وتواصل هجومها في حمص.